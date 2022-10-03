Легендарный внедорожник окончательно снимается с производства. В настоящее время начинается выпуск финальной лимитированной серии. В общей сложности построят одну тысячу внедорожников в бежево-черном исполнении.

Пожилой внедорожник Toyota FJ Cruiser исчез с рынка Северной Америки еще в 2014 году, а в начале 2018-го его перестали продавать и в родной Японии. Теперь модель готова попрощаться и с рынком Саудовской Аравии.

Читайте также: Бронированный Toyota Land Cruiser 300 расстреляли из мощного оружия: что осталось?

Фирма Abdul Latif Jameel Motors, дистрибьютор "Тойоты" в Саудовской Аравии, объявила, что 2023 модельный год станет последним для FJ Cruiser: производство завершится в декабре 2022-го. На прощание выпустят ограниченную тысячей экземпляров серию с традиционным для подобных случаев названием Final Edition.

Официальные изображения пока не опубликованы, но, судя по описанию, "прощальная" спецверсия будет аналогична японской. Все машины получат бежевый кузов в сочетании с чёрными бамперами, решеткой радиатора, корпусами зеркал и кожухом запасного колеса. В той же двухцветной гамме выполнят и салон.

Никаких технических новаций, разумеется, ждать не стоит: Toyota FJ Cruiser Final Edition получит стандартный четырехлитровый атмосферник на 273 л.с. и 380 Нм. В оснащении предусмотрены активный трекшн-контроль, внедорожный круиз-контроль, отключаемая система стабилизации, блокировка заднего дифференциала с электронным управлением. Начало поставки спецверсии запланировано на четвертый квартал этого года.

Тем временем Toyota уже подготовила наследника FJ Cruiser, который будет полностью электрическим. Его рассекретили в конце прошлого года: правда, пока только в виде концепта под названием Compact Cruiser EV.