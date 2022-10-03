Легендарний позашляховик остаточно знімають з виробництва. Наразі починається випуск фінальної лімітованої серії. Загалом збудують одну тисячу позашляховиків у бежево-чорному виконанні.

Літній позашляховик Toyota FJ Cruiser зник з ринку Північної Америки ще 2014 року, а на початку 2018-го його перестали продавати і в рідній Японії. Тепер модель готова попрощатися і з ринком Саудівській Аравії.

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Фірма Abdul Latif Jameel Motors, дистриб'ютор "Тойоти" в Саудівській Аравії, оголосила, що 2023 модельний рік стане останнім для FJ Cruiser: виробництво завершиться в грудні 2022-го. На прощання випустять обмежену тисячею екземплярів серію з традиційною для подібних випадків назвою Final Edition.

Офіційні зображення поки що не опубліковані, але, судячи з опису, «прощальна» спецверсія буде аналогічна японській. Всі машини отримають бежевий кузов у поєднанні з чорними бамперами, гратами радіатора, корпусами дзеркал і кожухом запасного колеса. У тій самій двоколірній гамі виконають і салон.

Жодних технічних новацій, зрозуміло, чекати не варто: Toyota FJ Cruiser Final Edition отримає стандартний чотирилітровий атмосферник на 273 к.с. та 380 Нм. В оснащенні передбачені активний трекшн-контроль, позашляховий круїз-контроль, система стабілізації, що відключається, блокування заднього диференціала з електронним керуванням. Початок постачання спецверсії заплановано на четвертий квартал цього року.

Тим часом, Toyota вже підготувала спадкоємця FJ Cruiser, який буде повністю електричним. Його розсекретили наприкінці минулого року: щоправда, поки що лише у вигляді концепту під назвою Compact Cruiser EV.