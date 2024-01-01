Трамп приостановил на 30 дней применение дополнительных пошлин на товары из Мексики и Канады после того, как обе страны согласились усилить безопасность границ и борьбу с преступностью.

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Автомобильная промышленность Северной Америки приветствовала эту отсрочку. Такие автопроизводители, как GM, Ford и Tesla, в значительной степени полагаются на мексиканские заводы и цепи поставок, а высокие тарифы значительно повысили бы цены на их авто.

В то же время дополнительные 10% пошлины на товары из Китая должны вступить в силу с потенциальным дальнейшим увеличением.

Торговая напряженность продолжает создавать риски для автомобильного сектора, особенно если будущие тарифы распространятся на Евросоюз, пишет Reuters.