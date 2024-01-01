Трамп призупинив на 30 днів застосування додаткових мит на товари з Мексики та Канади після того, як обидві країни погодилися посилити безпеку кордонів і боротьбу зі злочинністю.

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Автомобільна промисловість Північної Америки привітала цю відстрочку. Такі автовиробники, як GM, Ford і Tesla, значною мірою покладаються на мексиканські заводи і ланцюги поставок, а високі тарифи значно підвищили б ціни на їх авто.

Водночас додаткові 10% мита на товари з Китаю мають набути чинності з потенційним подальшим збільшенням.

Торговельна напруженість продовжує створювати ризики для автомобільного сектору, особливо якщо майбутні тарифи поширяться на Євросоюз, пише Reuters.