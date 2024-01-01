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Трамп призупинив на 30 днів застосування додаткових мит

Президент США Дональд Трамп дав 30-денну відстрочку для свого указу про підвищення мит для Мексики та Канади. Це допоможе автовиробникам адаптуватись до нових умов ведення бізнесу.
США призупиняє застосування мит для Мексики та Канади - Auto24

Застосування додаткових мит на товари з Мексики та Канади

Євген Гудущан
logo4 лютого, 14:21
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Трамп призупинив на 30 днів застосування додаткових мит на товари з Мексики та Канади після того, як обидві країни погодилися посилити безпеку кордонів і боротьбу зі злочинністю.

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Автомобільна промисловість Північної Америки привітала цю відстрочку. Такі автовиробники, як GM, Ford і Tesla, значною мірою покладаються на мексиканські заводи і ланцюги поставок, а високі тарифи значно підвищили б ціни на їх авто.

Водночас додаткові 10% мита на товари з Китаю мають набути чинності з потенційним подальшим збільшенням.

Торговельна напруженість продовжує створювати ризики для автомобільного сектору, особливо якщо майбутні тарифи поширяться на Євросоюз, пише Reuters.

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