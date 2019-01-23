Сегодня в некоторых областях Украины бушует непогода. Пока проезд перекрыли только по трассе Киев-Одесса в районе с. Петроверовка. Но возможны и другие ограничения.

Значительные осадки в виде снега наблюдаются в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Черновицкой областях, в которых выпало снега до 10см, в Николаевской области – до 22 см снега. Температура воздуха колеблется от -10° до -2°С.

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Небольшой снег наблюдается в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях. В других областях без существенных осадков. Температура воздуха колеблется от -18° до -3°С.

На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской области небольшой снег, на других участках – без осадков. Температура воздуха -10 -4°С, состояние покрытия преимущественно заснеженное.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, кроме Одесской области, где зафиксировано затруднение проезда на М-05 Киев-Одесса, км 376+000 – 380+000, в районе с. Петроверовка.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 920 единиц техники и 1382 рабочих.

По сообщению Гидрометцентра, 23 января в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях значительный снег (прирост снежного покрова 10-15см, местами до 20см); в южных и Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, местами налипание мокрого снега.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, кроме запада, порывы ветра до 15-20м/с, метели. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха -7-2°С; в южных областях днем 0-5° тепла.