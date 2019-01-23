Сьогодні в деяких областях України вирує негода. Поки що проїзд перекрили лише по трасі Київ – Одеса в районі с. Петровірівка. Але можливі і інші обмеження.

Значні опади у вигляді снігу спостерігаються у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Київській, Чернівецькій областях, в яких випало снігу до 10см, в Миколаївській області – до 22 см снігу. Температура повітря коливається від -10° до -2°С.

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Невеликий сніг спостерігається у Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У інших областях без істотних опадів. Температура повітря коливається від -18° до -3°С.

На перевальних ділянках доріг в Івано-Франківській області невеликий сніг, на інших ділянках – без опадів. Температура повітря -10-4°С, стан покриття переважно засніжений.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, окрім Одеської області, де зафіксовано утруднення проїзду на М-05 Київ-Одеса, км 376+000 – 380+000, в районі с. Петровірівка.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 920 одиниць техніки та 1382 робітника.

За повідомленням Гідрометцентру, 23 січня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях значний сніг (приріст снігового покрову 10-15см, місцями до 20см); у південних та Дніпропетровській областях сніг з переходом в дощ, місцями налипання мокрого снігу.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, крім заходу пориви вітру до 15-20м/с, хуртовини. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря -7-2°С; у південних областях вдень 0-5° тепла.