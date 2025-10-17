Тренерская машина ушла на фронт добровольцем

Микроавтобус, которым Владимир Попков пользовался в быту и брал для поездок своих воспитанников на областные соревнования в Житомир, а также на всеукраинские и европейские турниры, он передал воину-земляку с 31-й ОМБр.

Как говорится в сообщении Олевского горсовета на ФБ-странице, автомобиль передан военному из села Радовель, который служит на Днепропетровском направлении.

Когда-то гражданский восьмиместный минивэн (2+3+3) в этом случає стал грузопассажирским военным. Перед отправкой на фронт его адаптировали к эксплуатации в условиях войны.

Вот в таком состоянии мастер спорта по свободной борьбе Владимир Попков вручил минивэн земляку. Фото: Олевская мэрия

Несмотря на то, что автомобиль был капитально отремонтирован, местные автомастера дополнительно осмотрели и проверили техническое состояние машины.

Группа волонтеров-мастеров привела в порядок 1,9-литровый 100-сильный двигатель и ходовую, поскольку в условиях передовой и практически "нуля", силовой агрегат должен работать как хорошо выверенный хронометр.

Nissan Serena стал грузовым фургончиком с полной адаптацией для фронтовой эксплуатации. Фото: Олевская мэрия

На завершающем этапе подготовки машину покрасили. Nissan Serena получила ливрею в темно-зеленом матовом оттенке. Для фронтовых условий такая защитная колористика будет надежно скрывать машину в складках местности, особенно в зоне лесополос.

Пустой машина мастера спорта Украины Владимира Попкова на фронт не поехала. В салон, что стал грузовым, вложили тюки с маскировочными сетками, которые сплела волонтер из села Корощина.

Это не первая отправка техники в войска. Отсчет идет уже на десятки единиц машин различных марок, поставленных в войска маленькой общиной Житомирщины.

После профессионального ремонта Vito пошел на передовую как будто только что с конвейера. Фото: Олевская мэрия

Летом редакция Авто24 сообщала, что работники культуры за собранные на благотворительных концертах и мероприятиях деньги купили минивэн Mercedes-Benz Vito и передали земляку из села Андреевка (см. фото вверху).

Только в течение четырех последних месяцев жители громады задонатили и направили машины воинам-землякам из Олевска, Артинска, Тепеницы, Перги, Варваровки, Корощины.

Землякам в армию машины подбирали по запросам. Некоторым машины шли даже по второму кругу вместо утраченных. Фото: Олевская мэрия