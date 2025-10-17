Тренерська машина пішла на фронт добровольцем

Мікроавтобус, яким Володимир Попков користувався у побуті та брав для поїздок своїх вихованців на обласні змагання в Житомир, а також на всеукраїнські та європейські турніри, він передав воїну-земляку з 31-ї ОМБр.

Як йдеться у повідомленні Олевської міськради на ФБ-сторінці, автомобіль передано військовому з села Радовель, котрий служить на Дніпропетровському напрямку.

Читайте також Невеличке містечко на Житомирщині передало ЗСУ вже 35 автомобілів

Колись цивільний восьмимісний мінівен (2+3+3) став вантажно-пасажирський воєнним. Перед відправленням на фронт його адаптували до експлуатації в умовах війни.

Ось у такому технічному стані майстер спорту з вільної боротьби Володимир Попков вручив мінівен землякові. Фото: Олевська мерія

Попри те, що автомобіль був капітально відремонтований, місцеві автомайстри додатково оглянули й перевірили технічний стан машини.

Група волонтерів-майстрів довели до ладу 1,9-літровий 100-сильний двигун та ходову, оскільки в умовах передової та практично "нуля", силовий агрегат має працювати як добре вивірений хронометр.

Nissan Serena став вантажним фургончиком з повною адаптацією для фронтової експлуатації. Фото: Олевська мерія

На завершальному етапі підготовки машину пофарбували. Nissan Serena отримала ліврею в темно-зеленому матовому відтінку. Для фронтових умов така захисна колористика буде надійно приховувати автівку в складках місцевості, особливо в зоні лісосмуг.

Читайте також Нове авто для нашого захисника з Варварівки

Порожньою автівка майстра спорту України Володимира Попкова на фронт не поїхала. В салон, що став вантажним, вклали тюки з маскувальними сітками, які сплела волонтерка з села Корощине.

Це не перше відправлення техніки у війська. Відлік йде вже на десятки одиниць машин різних марок, поставлених у війська маленькою громадою Житомирщини.

Після професійного ремонту Vito пішов на передову наче щойно з конвеєра. Фото: Олевська мерія

Влітку редакція Авто24 повідомляла, що працівники культури за зібрані на благодійних концертах та заходах гроші купили мінівен Mercedes-Benz Vito й передали земляку з села Андріївки (див. фото вгорі).

Тільки упродовж кількох останніх місяців жителі громади задонатили й направили автівки воїнам-землякам з Олевська, Артинська, Тепениці, Перги, Варварівки, Корощине.

Землякам до армії машини підбирали за запитами. Декому машини йшли навіть по другому колу замість втрачених. Фото: Олевська мерія