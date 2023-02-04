Кременчугские грузовики знаем и уважаем не только мы – как поклонники собственной истории, но и профессиональные автомобилисты из многих регионов и стран мира – за особые качества наших машин. Что бы не говорили, во все времена водители имели с чем сравнить КрАЗы – и чем же они так отличались от прочих?

Понятно, почему эти автомобили хорошо известны чуть ли не по всему миру – потому что они были везде. Ладно, почти везде. Но ведь попадали они во все эти “везде” именно из-за своих характеристик. Вернее, через комплекс положительных и отрицательных качеств.

Как минимум четыре самосвала КрАЗ-256 (еще в дорестайловой версии) вполне успешно работают в Германии. На фото – лето 2022 г., недалеко от г.Наунхоф.

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Простота

У нас были сомнения, что поставить на первое место – простоту или цену. И выбрали простоту, потому что она – начало всего хорошего, что есть в КрАЗах. Да, из-за того, что машина имеет только “необходимый минимум”, она теряет во многом – но выигрывает в главном для себя. А главное для сегмента, где традиционно играют кременчугские самосвалы и тягачи, не в комфорте и не в количестве сервоприводов, и даже не в совершенстве систем пассивной безопасности.

Все, что нужно для грузовика, для самосвала или для армейского тягача, у КрАЗ есть. Но каждый узел выполнен максимально просто, без претензий на комфортность управления, экономию топлива, особую долговечность и т.д. Эта простота имеет еще одну важную сторону – ремонтопригодность.

Именно КрАЗы нередко закупали (и закупают) для работы в странах, где цивилизации почти нет

Автомобилю, предназначенному для суровых условий, важнее не большой ресурс от ремонта до ремонта, а возможность ремонтироваться в полевых условиях. Потому что грош цена той машине, которая долго-долго не ломается, но потом нуждается в сервисе или ремонте исключительно в условиях фирменной СТО. До которой машину нужно тянуть на буксире, скажем, полтысячи километров через джунгли или пустыню.

Доступность

Подразумевается не только цена, хотя при масштабных закупках для нужд крупных компаний или национальных армий это не последний вопрос. Кременчугские машины всегда были доступны и с точки зрения затрат на эксплуатацию, и в смысле квалификации людей, которые с ними имели дело.

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Поскольку КрАЗы покупали в большинстве своем для работы в отдаленных регионах, их приходилось доверять водителям и механикам, мягко говоря, с начальным уровнем профессиональных знаний. И по свидетельству заводских специалистов, отвечавших за зарубежные рынки, принципиальных проблем по вине персонала у машины не было.

Поздние модели грузовиков КрАЗ унаследовали лучшие черты своих предшественников: неприхотливость, запас прочности и доступность по цене и сервису

Да, операций по техническому обслуживанию было немало, особенно у ранних моделей, но это были элементарные работы, не требовавшие специального инструмента, особых знаний, навыков и уровня образования.

Выносливость

Наконец, специалисты ценили в машинах КрАЗ большой запас прочности. Речь не только о перегрузках, которые практиковали водители почти везде. Конструкция машин, в первую очередь самосвалов, позволяла дольше обходиться без ремонтов на тяжелых дорогах, при задержках с регламентным обслуживанием, при тех же перегрузках.

Это принципиально важные качества для машин, работающих там, где и сегодня чаще всего можно встретить КрАЗы. Это строительные площадки, сооружение крупных объектов вдали от цивилизации, перевозки в малозаселенных районах, а также военная служба. И в большинстве случаев нормальные дороги здесь даже не предусматривались.

Одно из преимуществ КрАЗов перед иномарками – качество дорог не очень заметно отражается на ресурсе основных агрегатов.

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