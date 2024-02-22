Заметить проблемы с тормозными дисками может не только специалист, но и сам водитель.

Если не менять детали вовремя, это может привести к проблемам с тормозами, что повышает риск ДТП. Однако заметить проблемы может не только специалист, но и сам водитель. Есть три характерных признака: вибрации, биение руля и посторонние звуки.

Читайте также: Сколько стоят колесные диски от старого Bugatti?

На автомобилях с автоматической коробкой или вариатором тормоза изнашиваются гораздо быстрее, чем на тех, которые оснащены "механикой" или роботом. Дело в том, что в случае с механической трансмиссией или роботизированной коробкой передач в процессе торможения участвует и двигатель.

А вот водителям, которые предпочитают спортивный стиль вождения и выжимают педали газа и тормоза до упора, следует помнить, что при такой эксплуатации диски закончат срок службы значительно быстрее расчетного ресурса. Резкое торможение в луже может привести к деформации тормозного диска. В больших мегаполисах, где на дорогах всю зиму реагенты, диски тоже быстрее изнашиваются.

Минимальная допустимая толщина диска обычно указана на соответствующей маркировке

Производители тормозных систем рекомендуют менять диски при уменьшении их размера до определенной толщины. Эти значения обычно указаны на самом диске. Что касается ресурса, чаще всего речь идет о замене каждые 100 тысяч километров, но при активной эксплуатации в городе или на горных дорогах износ может наступить гораздо раньше, а если автомобиль ездит преимущественно по трассе, то диски могут прослужить значительно дольше.