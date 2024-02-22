Помітити проблеми з гальмівними дисками може не лише фахівець, а й сам водій.

Якщо не змінювати деталі вчасно, це може призвести до проблем з гальмами, що підвищує ризик ДТП. Однак помітити проблеми може не лише фахівець, а й сам водій. Є три характерні ознаки: вібрації, биття керма та сторонні звуки.

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На автомобілях з автоматичною коробкою або варіатором гальма зношуються набагато швидше, ніж на тих, які оснащені "механікою" або роботом. Справа в тому, що у випадку з механічною трансмісією або роботизованою коробкою передач у процесі гальмування бере участь і двигун.

А от водіям, які віддають перевагу спортивному стилю водіння і вичавлюють педалі газу і гальма до упору, слід пам'ятати, що при такій експлуатації диски закінчать термін служби значно швидше за розрахунковий ресурс. Різке гальмування в калюжі може призвести до деформації гальмівного диска, а у великих мегаполісах, де на дорогах усю зиму реагенти, диски теж швидше зношуються.

Мінімальна допустима товщина диска зазвичай вказана на відповідному маркуванні

Виробники гальмівних систем рекомендують змінювати диски при зменшенні їх розміру до визначеної товщини. Ці значення зазвичай вказані на самому диску.

Щодо ресурсу, найчастіше йдеться про заміну кожні 100 тисяч кілометрів, але при активній експлуатації у місті або на гірських дорогах зношування може настати набагато раніше, а якщо автомобіль їздить переважно по трасі, то вони можуть прослужити значно довше.