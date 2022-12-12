Эксклюзивные автомобили со временем дорожают. К примеру за уникальный Mercedes-Benz 190 E 2.0-16 Evolution II, выпущенный в 1990 году, хотят сторговать от 215 000 до 260 000 евро.

Этот экземпляр покинул завод в Бремене, Германия, 31 мая 1990 года. Перед экспортом в Японию в 1994 году он был доставлен частному лицу через дилерский центр Mercedes-Benz во Франкфурте.

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На этом автомобиле ездили очень мало, в 2011 году его одометр показывал всего 70 200 км. Через два года он проехал всего 81400 км. В 2015 году этот престижный Mercedes-Benz вернулся на европейскую землю, вернее в Польшу, поскольку его приобрел дилерский центр марки.

С тех пор ее продали, и она ищет нового покупателя по ту сторону Атлантики. Машину выставят на аукцион, организованный RM Sotheby's. Чтобы позволить себе такой автомобиль, вы должны иметь солидные финансы, поскольку его стоимость составляет от 215 000 до 260 000 евро.

Этот конкурент BMW M3 является 229-м экземпляром из 502 собранных единиц. Он имеет оригинальную краску Blauschwarz Metallic с черной кожаной обивкой, а также люк, кондиционер, подогрев сидений и даже проигрыватель компакт-дисков, о котором люди младше 20 лет могут и не знать.

Кажется, он в отличном состоянии, особенно потому, что в октябре 2022 шины были заменены на Michelin Pilot Sport 4. Этот Mercedes-Benz оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым рядным двигателем Cosworth с 16 клапанами мощностью 238 лошадиных сил. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой Getrag передач.

Кстати, этот автомобиль родился после партнерства между Mercedes-Benz и Cosworth, чтобы попытаться доминировать в ралли группы B. Конкуренция была жестокой, Audi Quattro властвовал бесспорно, а затем Mercedes-Benz решил обратиться к немецкому чемпионату туристических автомобилей. (DTM). Evo II является самой радикальной версией, кроме чрезвычайной мощности, ее можно узнать благодаря внешнему виду, который десятилетиями позже заставляет наши сердца биться чаще.