Ексклюзивні автомобілі з часом дорожчають. Наприклад, унікальний Mercedes-Benz 190 E 2.0-16 Evolution II, випущений у 1990 році, хочуть продати за 215 - 260 тисяч євро.

Цей екземпляр покинув завод у Бремені, Німеччина, 31 травня 1990 року. Перед експортом до Японії в 1994 році він був доставлений приватній особі через дилерський центр Mercedes-Benz у Франкфурті.

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На цьому автомобілі їздили дуже мало, у 2011 році його одометр показував лише 70 200 км. Через два роки він проїхав лише 81 400 км. У 2015 році цей престижний Mercedes-Benz повернувся на європейську землю, точніше в Польщу, оскільки його придбав дилерський центр марки.

Потім його знову продали, і тепер цей “Мерс” шукає нового покупця по той бік Атлантики. Машину виставлять на аукціон, організований RM Sotheby's. Щоб дозволити собі такий автомобіль, ви повинні мати солідні фінанси, оскільки його вартість становить від 215 000 до 260 000 євро.

Цей конкурент BMW M3 є 229-м екземпляром із 502 зібраних одиниць. Він має оригінальну фарбу Blauschwarz Metallic з чорною шкіряною оббивкою, а також люк, кондиціонер, підігрів сидінь і навіть програвач компакт-дисків, про який люди молодше 20 років можуть і не знати.

Здається, він у відмінному стані, особливо тому, що в жовтні 2022 року шини були замінені на Michelin Pilot Sport 4. Цей Mercedes-Benz оснащений 2,5-літровим чотирициліндровим рядним двигуном Cosworth з 16 клапанами потужністю 238 кінських сил. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач Getrag.

До речі, цей автомобіль народився після партнерства між Mercedes-Benz і Cosworth, щоб спробувати домінувати в ралі групи B. Конкуренція була жорстокою, Audi Quattro панував безперечно, а потім Mercedes-Benz вирішив звернутися до німецького чемпіонату туристичних автомобілів. (DTM). Evo II є найрадикальнішою версією, окрім надзвичайної потужності, її можна впізнати завдяки зовнішньому вигляду, який десятиліттями пізніше змушує наші серця битися частіше.