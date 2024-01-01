Трио ведущих Top Gear распалось

Мы слышали сообщения о том, что The Grand Tour завершается, но теперь это официально. Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй разрывают свое телевизионное партнерство и закрывают свою продюсерскую компанию W. Chump and Sons.

Читайте также: Ведущий Top Gear распродает свою коллекцию автомобилей и мотоциклов

Как сообщает The Daily Mail, трио расстается после 21 года ведения таких шоу, как BBC Top Gear и The Grand Tour на Prime Video. Декабрьские слухи намекали, что будущий специальный сериал будет последним, когда мы увидим этих троих вместе, и теперь мы знаем, что это правда.

"Мы решили давно. Единственная вещь, которую мы хотели контролировать, - это решать, когда, где и как мы приземлимся", - сказал Ричард Хаммонд в заявлении в начале этого года.

Кларксон и Хаммонд стали ведущими BBC Top Gear в 2002 году, а Джеймс Мэй заменил третьего ведущего, Джейсона Доу, через два сезона. После 13 лет работы на Top Gear BBC решила не продлевать их контракты, и трио начало The Grand Tour на Prime Video в 2016 году.

Джереми Кларксон продолжит съемки своего другого хита Prime Video, "Ферма Кларксона", тогда как Хаммонд и Мэй, вероятно, будут иметь собственные программы. Мэй уже снял несколько специальных фильмов о путешествиях и кулинарии для Prime Video, а Хаммонд в 2021 году имел шоу о выживании под названием "Большие беглецы" с соведущим и бывшим разрушителем мифов Тори Беллечи.

По The Grand Tour, слухи предполагают, что Prime Video может заменить трех ведущих и продолжить съемки новых сезонов.