Тріо ведучих Top Gear розпалось

Ми чули повідомлення про те, що The Grand Tour завершується, але тепер це офіційно. Джеремі Кларксон, Річард Хаммонд і Джеймс Мей розривають своє телевізійне партнерство та закривають свою продюсерську компанію W. Chump and Sons.

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Як повідомляє The Daily Mail, тріо розлучається після 21 року ведення таких шоу, як BBC Top Gear і The Grand Tour на Prime Video. Грудневі чутки натякали, що майбутній спеціальний серіал буде останнім, коли ми побачимо цих трьох разом, і тепер ми знаємо, що це правда.

«Ми вирішили давно. Єдина річ, яку ми хотіли контролювати, — це вирішувати, коли, де і як ми приземлимося», — сказав Річард Хаммонд у заяві на початку цього року.

Кларксон і Хаммонд стали ведучими BBC Top Gear у 2002 році, а Джеймс Мей замінив третього ведучого, Джейсона Доу, через два сезони. Після 13 років роботи на Top Gear BBC вирішила не продовжувати їхні контракти, і тріо розпочало The Grand Tour на Prime Video у 2016 році.

Джеремі Кларксон продовжить зйомки свого іншого хіта Prime Video, «Ферма Кларксона», тоді як Хаммонд і Мей, ймовірно, матимуть власні програми. Мей вже зняв кілька спеціальних фільмів про подорожі та кулінарію для Prime Video, а Хаммонд у 2021 році мав шоу про виживання під назвою «Великі втікачі» зі співведучим та колишнім руйнівником міфів Торі Беллечі.

Щодо The Grand Tour, чутки припускають, що Prime Video може замінити трьох ведучих і продовжити зйомки нових сезонів.