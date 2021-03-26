Старейшая британская марка мотоциклов Triumph, созданная в 1902 году, старается не отстать от последних веяний. Компания поделилась некоторыми деталями своего проекта электрического мотоцикла TE-1.

Спроектированное в 2019 году двухколесное транспортное средство является плодом сотрудничества Triumph с еще тремя британскими компаниями при финансовой поддержке Британского управления транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Читайте также: Россияне показали электрический мотоцикл Aurus для президентского кортежа: видео

По данным Triumph, электродвигатель TE-1 может непрерывно выдавать мощность 107 л.с. (79 кВт), а в пике – 174 л.с. (128 кВт). Запас хода на одной зарядке аккумулятора емкостью 15 кВт · ч составляет примерно 190 км. Как утверждается, аккумулятор сможет заряжаться с нуля до 80% примерно за 20 минут, а система управления позволяет поддерживать постоянный уровень мощности при любом уровне заряда.

К серийному производству в Triumph планируют приступить, когда аккумуляторы станут дешевле. Точную оценку производитель не называет, ограничиваясь такой формулировкой: "Мотоцикл выйдет на рынок, когда мы сможем снизить цену до той, которую, как мы думаем, люди готовы платить".