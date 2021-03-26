Найстарша британська марка мотоциклів Triumph, створена в 1902 році, намагається не відстати від останніх віянь. Компанія поділилася деякими деталями свого проекту електричного мотоцикла TE-1.

Спроектований в 2019 році двоколісний транспортний засіб є плодом співпраці Triumph з ще трьома британськими компаніями за фінансової підтримки Британського управління транспортних засобів з нульовим рівнем викидів.

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За даними Triumph, електродвигун TE-1 може безперервно видавати потужність 107 к.с. (79 кВт), а в піку - 174 к.с. (128 кВт). Запас ходу на одній зарядці акумулятора ємністю 15 кВт · год складає приблизно 190 км. Як стверджується, акумулятор зможе заряджатися з нуля до 80% приблизно за 20 хвилин, а система управління дозволяє підтримувати постійний рівень потужності при будь-якому рівні заряду.

До серійного виробництва в Triumph планують приступити, коли акумулятори стануть дешевшими. Точну оцінку виробник не називає, обмежуючись таким формулюванням: “Мотоцикл вийде на ринок, коли ми зможемо знизити ціну до тієї, яку, як ми думаємо, люди готові платити”.