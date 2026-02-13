Трое военных воров горючего об армейской пенсии могут забыть

Прокурорами Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в суд направлено судовий акт у відношенні трьох посадових осіб однієї з військових частин на Чернігівщині. Вони присваивали горюче-смазочные материалы и осуществляли их незаконный сбыт.

Частина не виявляється, але в релізі згадується, що досудове розслідування здійснювалося при співучасті командування 169-го Учбового центру ім. князя Ярослава Мудрого. З відкритих джерел відомо, що за цією власною назвою стоїть всім відома "Десна".

Что создали подозреваемые

Встановлено, що начальник складу роти матеріального забезпечення організаційної схеми систематичного хищення дизельного палива і бензину, що знаходяться на балансі військової частини.

До схеми він привів команду відділення роти матеріального забезпечення та начальника служби горюче-смазочних матеріалів.

Вручение подозрение: опис протиправних дій на одному листі не помістився. Фото: оперативная съемка

Як довго воровали

У період з серпня 2024 року по липень 2025 року під час заправки військової автомобільної техніки учасники схеми здійснили недолив горючого і внесли в раздаточно-сдаточные ведомости і путевые листы завищені дані про кількість фактично виданого палива, чим штучно створили його «злишки».

З метою прикриття порушної діяльності обвинувачені переливали надлишки палива в інші резервуари або бензовози під час проведення перевірок.

Таким чином вони присвоїли близько 13 тисяч літрів дизельного палива і майже 1 тисяч літрів бензину, які в подальшому реалізовували за грошові кошти.

Допроси, обиски, ічні ставки та інші процесуальні дії вже позаду, тепер справа вже в суді. Фото: оперативная съемка

Какую статью інкримінують

Противоправними діями фігуранти справи нанесли державі шкоду на загальну суму понад 400 тисяч грн.

Преступлення посадових осіб військової частини кваліфіковано по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 Уголовного кодексу України (присвоєння військового права, повністю організованої групи, в умовах військового положення, що призвело до істотної шкоди).

скільки за це "дають"