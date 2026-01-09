За вымогательство "десятины" по тендеру офицер-пограничник может получить 10 лет тюрьмы

Служивый был приписан к воинской части на Волыни. Тамошние следователи из Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины и ГБР задержали начальника автослужбы в/ч, номер и дислокация которой по объективным причинам не называются.

Фигуранту в погонах объявлено о подозрении. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением. Вероятно, к выдвинутому обвинению ему могут вполне справедливо "пришить" противоправные действия с целью обогащения в военное время.

Читайте также Топливо для военной техники тыловики продавали тоннами

"Десятина" стала пропуском в выигранный тендер

В ходе предварительного расследования, проведенного также при участии управления внутренней и собственной безопасности ГНС Украины, выяснилось, что подозреваемый организовал преступную схему по вымогательству и получению "откатов" в размере 10% от общей суммы заключенных договоров при осуществлении процедур публичных закупок.

Кадры из оперативной съемки в ходе изъятия вещественных доказательств. Фото: Нацполиция Украины



В частности речь идет об услугах по ремонту военных автомобилей и закупке товарно-материальных ценностей, необходимых для эксплуатации военных транспортных средств.

Читайте также Военнослужащий погорел на продаже "гуманитарных" машин

За "десятину" могут дать десять лет

Начальник автослужбы пограничного отряда был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения более 86 тыс. грн "отката". Взяли, как говорят, "на горячем".

Пачки денег на лавочке или на земле становятся привычными, мол, я здесь ни при чем. Коллаж: Авто24 с фото оперативной съемки



Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.