Офіцер питання ставив руба: з кожного тендеру "десятина" – йому

ФОТО: оперативна зйомка Нацполіції України|
Момент затримання підозрюваного та його ознайомлення з висунутими звинуваченнями
Служивий був приписаний до військової частини на Волині. Тамтешні слідчі з Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та ДБР затримали начальника автослужби в/ч, номер та дислокація якої з об'єктивних причин не називаються.
Фігуранту в погонах оголошено про підозру. Йому інкримінують зловживання службовим становищем. Ймовірно, до висунутого звинувачення йому можуть цілком слушно "пришити" протиправні дії з метою збагачення у воєнний час.
"Десятина" стала перепусткою у виграний тендер
В ході попереднього розслідування, проведеного також за участі управління внутрішньої та власної безпеки ДПС України, з'ясувалося, що підозрюваний організував злочинну схему з вимагання та одержання "відкатів" у розмірі 10% від загальної суми укладених договорів під час здійснення процедур публічних закупівель.
Кадри з оперативної зйомки в ході вилучення речових доказів. Фото: Нацполіція України
Зокрема мова йде про послуги з ремонту військових автомобілів та закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для експлуатації військових транспортних засобів.
За "десятину" можуть дати десять років
Начальника автослужби прикордонного загону було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання понад 86 тис. грн "відкату". Взяли, як кажуть, "на гарячому".
Пачки грошей на лавочці чи на землі стають звичними, мовляв, я тут ні до чого. Колаж: Авто24 з фото оперативної зйомики
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.