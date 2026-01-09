Офіцер питання ставив руба: з кожного тендеру "десятина" – йому

Служивий був приписаний до військової частини на Волині. Тамтешні слідчі з Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та ДБР затримали начальника автослужби в/ч, номер та дислокація якої з об'єктивних причин не називаються.

Фігуранту в погонах оголошено про підозру. Йому інкримінують зловживання службовим становищем. Ймовірно, до висунутого звинувачення йому можуть цілком слушно "пришити" протиправні дії з метою збагачення у воєнний час.

В ході попереднього розслідування, проведеного також за участі управління внутрішньої та власної безпеки ДПС України, з'ясувалося, що підозрюваний організував злочинну схему з вимагання та одержання "відкатів" у розмірі 10% від загальної суми укладених договорів під час здійснення процедур публічних закупівель.

Кадри з оперативної зйомки в ході вилучення речових доказів. Фото: Нацполіція України



Зокрема мова йде про послуги з ремонту військових автомобілів та закупівлі товарно-матеріальних цінностей, необхідних для експлуатації військових транспортних засобів.

За "десятину" можуть дати десять років

Начальника автослужби прикордонного загону було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання понад 86 тис. грн "відкату". Взяли, як кажуть, "на гарячому".

Пачки грошей на лавочці чи на землі стають звичними, мовляв, я тут ні до чого. Колаж: Авто24 з фото оперативної зйомики



За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.