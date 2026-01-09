Топливо для военной техники тыловики продавали тоннами

Противоправные действия группы военных чиновников прекратили работники ГБР совместно с коллегами из Управления стратегических расследований Нацполиции Украины и СБУ. Дельцы попали в оперативную разработку, в ходе которой была точно установлена причастность к преступлению.

Как говорится в официальном сообщении Государственного бюро расследования, должностные лица неназванной части систематически разворовывали топливо.

Бензин и дизель накапливали приписками

Факт краж и продажи с целью обогащения доказан "контрольными закупками", в т.ч. с видеодоказательствами (см. видео ниже), сделанными скрытой камерой. Полученные документальные свидетельства будут использованы в суде в качестве доказательств преступной деятельности должностных лиц.

"По данным следствия, в течение августа 2024 года - июля 2025 года должностные лица части регулярно присваивали бензин и дизельное топливо, которое предназначалось для военной техники, и продавали его посторонним лицам. В целом они похитили и продали около 13 тыс. литров горючего", – говорится в сообщении.



Сколько хэтчбеков можно заправить краденым

Упомянутое количество топлива считается досадной потерей для любого автопарка, не говоря уже об убытках воинской части в военное время. Редакция Авто24 решила подсчитать, сколько заправок в среднем получит легковушка с 13 000 литров горючего, скажем дизеля.

Прежде всего следует отметить, что установленное количество украденного и проданного горючего за указанный 11-месячный календарный период в конвертации на заправку гражданского транспорта получается солидным. Что по литражу, что по деньгам.

Если взять одну из самых популярных в Украине дизельных моделей Renault Mégane с баком на 60 литров (для Mégane II, Mégane III хэтчбек), то это в среднем получается 216,6 полных заправок. Таким образом, ежемесячно должностные лица в/ч, условно говоря, заправляли Mégan почти 20 раз (19,6), похищая из резервуара 1 181 литр (1004 кг) сертифицированного дизеля.

В главных ролях побывали трое

Следствие установило, что организатором схемы был начальник склада роты материального обеспечения. Он привлек к сделке командира отделения роты и начальника службы горюче-смазочных материалов.

Чтобы скрыть недостачи, трое фигурантов вносили в служебные документы заведомо ложные сведения – искусственно завышали объемы горючего, якобы залитого в технику. Таким образом часть горючего накапливалась как избыток, который затем реализовывался за деньги.

Объявляется сообщение о подозрении одному из фигурантов дела. Фото: оперативная съемка ГБР

Какие обвинения выдвинуты

Противоправные действия участников группы квалифицировали по нескольким уголовным статьям. Среди них указано на:

ч. 4 ст. 410 УК Украины – присвоение военного имущества в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 28 УК Украины – совершение преступления организованной группой.

Сколько "светит" и что еще предусмотрено

Сейчас трем фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с возможным лишением воинского звания и конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других вероятных соучастников сделки и принимают меры для возмещения нанесенного государству ущерба.