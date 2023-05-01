Сколько в Киеве было трофейных автомобилей в 1945 году и как их легализовывали?

Подавляющее большинство этих иномарок удалось запечатлеть Леониду Гоголеву, так что мы имеем полную картину автопарка Киева в 1945-1947 годах. Но Исторический Автоклуб нашел и исследовал документы, подтверждающие, что явление было массовым и санкционированным.

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Массовое мародерство автомобилей, мотоциклов и велосипедов было не столь распространенным явлением на территории Польши, Чехословакии, Румынии и Венгрии. Хотя это явление началось сразу, как только советские войска пересекли границу и с приказом ГКО #7054 от 01.12.44 г., позволившего отправлять посылки домой.

В Польше, Румынии и Венгрии, в первую очередь, трофейные части интересовали предприятия, их тоже демонтировали под ноль, и по распоряжениям ГКО везли в СССР массово. А вот Германии и Австрии досталось тогда больше всего.

Постановление ГРОВН №0101 от 13.06.1945 г. предусматривало, что которому каждому генералу предстояло предоставить трофейный автомобиль, а офицерам - мотоцикл или велосипед

Впоследствии по постановлению ГКО №9036 продавать начнут и автомобили, и не только генералам, но и офицерам, за символические средства.

А одно из постановлений ГРОВН №0121 от 02.07.1945 г. содержит приказ интенданта трофейной части Группы Советских оккупационных войск в Германии выделить 10000 велосипедов и 30000 радиоприемников для награждения солдат и сержантов. Следовательно, их нужно было где-то взять. И их брали у немцев.

По этому документу можем проследить, как происходила дальнейшая легализация трофейных автомобилей. Достаточно было удостоверение Главного автомобильного управления Красной армии на основании постановления 9036 комитета обороны, которое закрепляло собственность уже за офицером на частный автомобиль. Далее, по этому удостоверению его брали на учет уже в СССР и выдавали техпаспорт и номерные знаки. И бывший германский автомобиль становился уже законной собственностью гражданина СССР.

Но не следует считать, что все иномарки были отобраны у мирных жителей. Много было и настоящих трофеев, добытых в боях. В Киеве в Пушкинском парке была тогда постоянно действующая выставка трофейной техники, где находился и Wanderer генерал Ильген, на котором его захватил в плен и доставил в партизаны известный разведчик. Об этом Киевская киностудия в 1947 году снимет фильм.

Были и автомобили, которые были захвачены в ходе наступления, например, амфибия Volkswagen Kdf 166 и Kdf 82. Много автомобилей было тогда именно в воинских частях, и они не были частными.

Мы публикуем фото Леонида Гоголева, из книги "Ретроавтомобили на улицах Киева", где можно увидеть, как выглядели те иномарки в 40-е годы. По оценкам Исторического Автоклуба, в те времена на территории Украины было 12-15 тысяч иностранных автомобилей. В этот короткий период Киев напоминал какой-то иностранный город из-за разнообразия марок и моделей авто на улицах.