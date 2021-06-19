20 июня украинцы будут отмечать День Святой Троицы, поэтому получат длинные выходные с 19 по 21 число.

Отдыхать будут украинцы и на День Конституции – выходные продлятся с 26 по 28 июня.

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В эти дни сервисные центры МВД, где вы можете получить услуги по перерегистрации или регистрации авто, сдать экзамен на водительское удостоверение или получить справку об отсутствии судимости, будут работать по праздничному графику.

График работы главного и региональных центров:

19-21 июня — выходные дни, центры не работают;

22-24 июня — центры будут работать с 09.00 до 18.00;

25 июня — центры будут работать с 09.00 до 16.45;

26-28 июня — выходные дни, центры не работают.

График работы территориальных сервисных центров МВД: