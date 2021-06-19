20 червня українці відзначатимуть День Святої Трійці, тож отримають довгі вихідні із 19 по 21 число.

Відпочиватимуть українці і на День Конституції – вихідні триватимуть із 26 по 28 червня.

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У ці дні сервісні центри МВС, де ви можете отримати послуги з перереєстрації чи реєстрації авто, здати екзамен на водійське посвідчення чи отримати довідку про відсутність судимості, працюватимуть за святковим графіком.

Графік роботи головного та регіональних центрів:

19-21 червня — вихідні дні, центри не працюють;

22-24 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 18.00;

25 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 16.45;

26-28 червня — вихідні дні, центри не працюють.

Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС: