20 червня українці відзначатимуть День Святої Трійці, тож отримають довгі вихідні із 19 по 21 число.
Відпочиватимуть українці і на День Конституції – вихідні триватимуть із 26 по 28 червня.
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У ці дні сервісні центри МВС, де ви можете отримати послуги з перереєстрації чи реєстрації авто, здати екзамен на водійське посвідчення чи отримати довідку про відсутність судимості, працюватимуть за святковим графіком.
Графік роботи головного та регіональних центрів:
- 19-21 червня — вихідні дні, центри не працюють;
- 22-24 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 18.00;
- 25 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 16.45;
- 26-28 червня — вихідні дні, центри не працюють.
Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС:
- 19 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 15.45;
- 20-22 червня — вихідні дні, центри не працюють;
- 23-25 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 18.00;
- 26 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 16.45;
- 27 – 29 червня — вихідні дні, центри не працюють.