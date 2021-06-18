Частка зареєстрованих вживаних електромобілів та гібридів падає, нових – росте.

У травні українці придбали та зареєстрували на 16% менше екологічно чистих авто (електрокарів + гібридів) у порівнянні з квітнем, повідомляє IRS Group.

Загалом за травень 2021 року українці вперше зареєстрували 1455 гібридних авто (нових та вживаних) та 608 електромобілів.

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Водночас, виявилась позитивна тенденція – збільшується реєстрації нових електроавто. Так, раніше одним з лідерів ринку вживаних електромобілів був Nissan Leaf першого покоління. Тепер офіційні дилери почали ввозити модель другої генерації, тож в травні були зареєстровані перші Nissan Leaf 2021 року виробництва. Також в трійці лідерів – Audi E-Tron, які теж переважно купують новими.

Подібна тендерція – і з гібридними авто. Якщо раніше в ТОП-рейтингу були Toyota Prius, які завозили битими зі США та Грузії, то нині на третьому місці – Toyota Highlander, яка нещодавно з'явилась у офіційній мережі в Україні в гібридному виконанні. На перших двох місцях рейтингу – Toyota RAV4 Hybrid та Camry Hybrid, які з'являються у нас переважно новими.