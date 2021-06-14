У країнах Європи власники електромобілів у середньому щорічно проїжджають на 630 км більше, ніж власники автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Компанія Nissan провела цікаве дослідження у Європі. Згідно з результатами опитування місцевих автомобілістів, власники електрокарів за рік проїжджають в середньому понад 14 200 кілометрів, тоді як керманичі бензинових та дизельних автівок - 13 600 кілометрів.

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На думку авторів дослідження, цей факт спростовує думку про те, що через нерозвиненість зарядної інфраструктури та обмеженого запасу ходу на одному заряді електромобілі поступаються бензиновим та дизельним аналогам.

У дослідженні про це прямо не говориться, але очевидно, що більшість респондентів - власники Nissan Leaf. До появи Tesla Model 3 саме Leaf був найпопулярнішим електрокаром у Європі та світі. Що характерно, електрокар Nissan часто критикують саме за недостатній запас ходу.

У Nissan визнають, що саме побоювання з приводу запасу ходу та недостатню розвиненість зарядної інфраструктури не дозволяють багатьом автомобілістам відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на користь електромобілів. Водночас 70% власників електрокарів зізналися, що запас ходу в реальному житті перевершив їх очікування, а три чверті висловили думку, що у Європі зарядна інфраструктура вже цілком розвинена.