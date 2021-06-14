В странах Европы владельцы электромобилей в среднем ежегодно проезжают на 630 км больше, чем владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Компания Nissan провела интересное исследование в Европе. Согласно результатам опроса местных автомобилистов, владельцы электрокаров за год проезжают в среднем более 14 200 километров, тогда как водители бензиновых и дизельных автомобилей – 13 600 километров.

Читайте также: Сколько автомобилистов пересаживаются с электрокаров на традиционные авто

По мнению авторов исследования, этот факт опровергает мнение о том, что из-за неразвитости зарядной инфраструктуры и ограниченного запаса хода на одном заряде электромобили уступают бензиновым и дизельным аналогам.

В исследовании об этом прямо не говорится, но очевидно, что большинство респондентов – владельцы Nissan Leaf. До появления Tesla Model 3 именно Leaf был самым популярным электрокаром в Европе и мире. Что характерно, электрокар Nissan часто критикуют именно за недостаточный запас хода.

В Nissan признают, что именно опасения по поводу запаса хода и недостаточной развитости зарядной инфраструктуры не позволяют многим автомобилистам отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электромобилей. В то же время 70% владельцев электрокаров признались, что запас хода в реальной жизни превзошел их ожидания, а три четверти высказали мнение, что в Европе зарядная инфраструктура уже вполне развита.