Доля зарегистрированных бывших в употреблении электромобилей и гибридов падает, новых – растет.

В мае украинцы приобрели и зарегистрировали на 16% меньше экологически чистых авто (электрокаров + гибридов) по сравнению с апрелем, сообщает IRS Group.

Всего за май 2021 года украинцы впервые зарегистрировали 1455 гибридных авто (новых и бывших в употреблении) и 608 электромобилей.

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В то же время, оказалась положительная тенденция – увеличивается регистрации новых электроавто. Так, ранее одним из лидеров рынка подержанных электромобилей был Nissan Leaf первого поколения. Теперь официальные дилеры начали ввозить модель второй генерации, поэтому в мае были зарегистрированы первые Nissan Leaf 2021 года производства. Также в тройке лидеров – Audi E-Tron, которые тоже преимущественно покупают новыми.

Подобная тендерция – и с гибридными авто. Если раньше в ТОП-рейтинге были Toyota Prius, которые завозили битыми из США и Грузии, то нынче на третьем месте – Toyota Highlander, которая недавно появилась в официальной сети в Украине в гибридном исполнении. На первых двух местах рейтинга-Toyota RAV4 Hybrid и Camry Hybrid, которые появляются у нас преимущественно новыми.