Металлические столбики на тротуарах перед пешеходными переходами для безопасности людей сделают обязательными.

"Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов возле пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения – металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасая людям жизнь", – пишет на своей странице в FB заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Лев Парцхаладзе.

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"Поэтому в новых изменениях в ГСН относительно улиц и дорог мы прописали обязательность их устройства на всех тротуарах возле пешеходных переходов в одном уровне. Надеюсь, в ближайшее время эта норма будет принята как обязательная. Она будет касаться как нового строительства дорог, так и реконструкции и капремонта существующих", – считает чиновник.

Сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.