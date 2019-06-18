Металеві стовпчики на тротуарах перед пішохідними переходами для безпеки людей зроблять обов’язковими.

"Думаю, багато хто помічав, що на вулицях Києва та інших міст біля пішохідних переходів почали з’являтися спеціальні огородження - металеві стовпчики. Вони дуже потрібні, щоб підвищити безпеку пішоходів, адже у разі наїзду авто або іншої надзвичайної ситуації вони можуть притримати удар та зменшити наслідки аварії, тим самим врятувавши людям життя", - пише на своїй сторінці у FB заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Лев Парцхаладзе.

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"Тому у нових змінах в ДБН щодо вулиць і доріг ми прописали обов’язковість їх влаштування на всіх тротуарах біля пішохідних переходів в одному рівні. Сподіваюсь, найближчим часом ця норма буде прийнята як обов'язкова. Вона стосуватиметься як нового будівництва доріг, так і реконструкції та капремонту існуючих", вважає чиновник.

Зараз вже діє аналогічна норма, відповідно до якої всі зупинки громадського транспорту мають обов’язково проектуватися із захисними огороджувальними стовпчиками.