Автомобильный турбонагнетатель имеет достаточно хрупкие крыльчатки, ломающиеся при первом попавшемся случае. Но турбина от Chevrolet Corvette пережила немало вещей, пропущенных через нее.

Блогеры с канала Cleetus McFarland поделились видео с необычным экспериментом: использованием в качестве мясорубки турбокомпрессора дрегового Chevrolet Corvette.

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Для проведения эксперимента авторы ролика использовали 1300-сильный гоночный мотор Chevrolet Corvette. Турбина Precision Turbo обеспечивает дреговому спорткару до 30 000 оборотов в минуту, с которыми он проходит 402 метра за семь секунд.

Сначала блогеры отправили в измельчитель продукты из своих ланч-боксов – бананы, яблоки, пончики, печенье, сосиски и колбасу. Со всеми продуктами турбина справилась без проблем. Блогеры усложнили задачу и поместили внутрь “улитку” грудные импланты объемом 175 и 600 кубических сантиметров. В первом случае 88-миллиметровая крыльчатка перемолола силикон без особых усилий, а больший имплант блогерам пришлось заталкивать внутрь несколько раз, однако и он прошел везде воздуховоды.

Переработанный материал, налипшего на импровизированное полотно, авторы эксперимента планируют выставить на продажу на аукционе современного искусства.