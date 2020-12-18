Автомобільний турбонагнітач має досить тендітні крильчатки, що ламаються за першої-ліпшої нагоди. Але турбіна від Chevrolet Corvette пережила чимало речей, пропущених через неї.

Блогери з каналу Cleetus McFarland поділились відео з незвичайним експериментом: використанням у якості м'ясорубки турбокомпресора дрегового Chevrolet Corvette.

Дивіться також: Кузов машини полагодили за допомогою лапші швидкого приготування: відео

Для проведення експерименту автори ролика використовували 1300-сильний гоночний мотор Chevrolet Corvette. Турбіна Precision Turbo забезпечує дреговому спорткару до 30 000 обертів на хвилину, з якими він проходить 402 метри за сім секунд.

Спочатку блогери відправили у подрібнювач харчі зі своїх ланч-боксів – банани, яблука, пончики, печиво, сосиски і ковбасу. З усіма продуктами турбіна впоралась без проблем. Блогери ускладнили завдання і помістили всередину “равлика” грудні імпланти об'ємом 175 і 600 кубічних сантиметрів. У першому випадку 88-міліметрова крильчатка перемолола силікон без особливих зусиль, а більший імплант блогерам довелося заштовхувати всередину кілька разів, однак і він пройшов скрізь повітроводи.

Перероблений матеріал, що налип на імпровізоване полотно, автори експерименту планують виставити на продаж на аукціоні сучасного мистецтва.