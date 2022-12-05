Цены на горючее в Украине уже пошли вверх. По мнению эксперта, наш рынок топлива ждут несколько месяцев турбулентности из-за ограничения поставок в Европу российской нефти.

Украинский рынок топлива ждет несколько месяцев турбулентности в связи с необходимостью перестройки европейского рынка из-за ограничений G7, Австралии и ЕС цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель и других ограничений, связанных с морскими перевозками нефти российского происхождения, считает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Нас ждут 2-3 месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефтяным, а затем и нефтепродуктовым санкциям. А пока мы эти санкции ощутили первыми. Вопрос даже не в цене, а налицо продукта. Да, у нас есть все возможности привезти, главное, чтобы было что”, – написал он на своей странице в соцсети.

Куюн остановился на текущей ситуации по основным направлениям поставки горючего в Украину, отметив, что, в частности, Болгария полностью прекратила экспорт из-за неопределенности дальнейшей работы лукойловского НПЗ в Бургасе, а в Румынии наблюдается задержка танкеров из-за погодных условий, ремонт резервуаров порта Констанца, а также заблокирован причал из-за подозрений в российском происхождении дизтоплива. Кроме того, распространяются слухи об остановке лукойловского НПЗ "Петротел" из-за санкций.

В то же время, итальянский рынок переживает турбулентность из-за национализации крупнейшего лукойловского НПЗ ISAB на Сицилии, а в Турции украинские компании отказываются от дизеля НПЗ STAR из-за недостаточной морозостойкости, а также наблюдается отсутствие свободных партий в порту Opet.

В то же время в Греции нет предложений для продажи, а у Польши есть ограниченный ресурс, а также срывает графики поставок из-за загруженности железных дорог, в частности из-за увеличения объемов перевозки угля.

“Есть и общие для всех проблемы. Российскую нефть замещают другими сортами, которые в основном легче. То есть отбор средних дистиллятов – дизеля и авиакеросина – меньше. А именно это самые популярные позиции в Европе», – объяснил эксперт.

В то же время он отметил, что есть положительные моменты – увеличение выпуска бензина, с которым ситуация на рынке намного лучше.

По словам эксперта, Европе предстоит заместить гораздо меньше – ориентировочно 40%, хотя, по мнению эксперта, это тоже проблема. Ситуация с замещением Европой российского газа, где она уже добилась некоторого успеха, гораздо сложнее нынешней ситуации с нефтепродуктами.

“С газом это сделать гораздо сложнее, ведь там нехватка танкеров и перевалок. А дизель возят по морю десятилетиями. Уже есть сигналы о переориентации на Европу крупных танкеров из Индии и Китая. Привлекательные (высокие) цены будут затягивать в Европу растущий объем продукта со всего мира”, – убежден эксперт.

По его мнению, как только новая конфигурация поставок сформируется, цены на ресурс упадут. "Тем более, что в отличие от природного газа, о подорожании в разы пока речь не идет", - убежден Куюн.

Впрочем, пока, по данным эксперта, нынешняя ситуация привела к увеличению цен и услуг по перевозке горючего по морю и суше – за последние пару недель премии международных трейдеров уже выросли на $70-80/т (до 3 грн/л). "Но даже те, кто готов набросить и $100, не могут получить продукт, потому что его нет", – отметил директор консалтинговой группы.

В то же время, он призвал не критиковать союзников Украины за максимальную цену на российскую нефть в $60/барр, отметив, что вопрос не в цене, а в том, чтобы не было дефицита, который, со своей стороны, приведет к "космической цене".

“Нужно дождаться, когда российское горючее полностью покинет Европу с 5 февраля (введение запрета на широкий спектр услуг, связанных с перевозкой российской нефти – ЕР). Хотя все больше трейдеров отказывается от него, оно есть на рынке. Скажу больше, оно есть и в Украине и тоже тормозит полный переход к рынку "без вас", - подытожил эксперт.

Как сообщалось, 3 декабря страны группы G7 вместе с Австралией присоединились к ЕС и объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортированный из РФ морем, на уровне $60 за баррель.