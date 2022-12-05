Ціни на пальне у Україні вже пішли вгору. На думку експерта, наш ринок нафтопродуктів чекають кілька місяців турбулентності через обмеження поставок до Європи російської нафти.

Український ринок палива чекає кілька місяців турбулентності у зв’язку з необхідністю перебудови європейського ринку через обмеження G7, Австралії та ЄС ціни на російську нафту на рівні $60 за барель та інших обмежень, пов’язаних із морськими перевезеннями нафти російського походження, вважає директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.

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“Нас чекають 2-3 місяці турбулентності, поки європейський ринок не адаптується спочатку до нафтових, а потім і нафтопродуктових санкцій. А поки що ми ці санкції відчули першими. Питання навіть не в ціні, а в наявності продукту. Так, ми маємо всі можливості привезти, головне, щоб було що”, – написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Куюн зупинився на поточній ситуації за основними напрямками постачання пального в Україну, зазначивши, що, зокрема, Болгарія повністю припинила експорт через невизначеність подальшої роботи лукойлівського НПЗ у Бургасі, а в Румунії спостерігається затримка танкерів через погодні умови, ремонт резервуарів порту Констанца, а також заблокований причал через підозри в російському походженні дизпалива. Крім того, поширюються чутки про зупинення лукойлівського НПЗ “Петротел” через санкції.

Водночас італійський ринок переживає турбулентність через націоналізацію найбільшого лукойлівського НПЗ ISAB на Сицилії, а в Туреччині українські компанії відмовляються від дизеля НПЗ STAR через недостатню морозостійкість, а також спостерігається відсутність вільних партій у порту Opet.

Водночас у Греції немає пропозицій для продажу, а Польща має обмежений ресурс, а також зриває графіки поставок через завантаженість залізниць, зокрема через збільшення обсягів перевезення вугілля.

“Є й спільні для всіх проблеми. Російську нафту заміщають іншими сортами, які переважно легші. Тобто відбір середніх дистилятів – дизеля і авіагасу – менший. А саме це найпопулярніші позиції в Європі”, – пояснив експерт.

Водночас він зазначив, що є позитивні моменти – збільшення випуску бензину, з яким ситуація на ринку набагато краща.

За словами експерта, Європі належить замістити набагато менше – орієнтовно 40%, хоча, на думку експерта, це теж проблема. Ситуація із заміщенням Європою російського газу, де вона вже досягла деякого успіху, набагато складніша за нинішню ситуацію з нафтопродуктами.

“Із газом це зробити набагато складніше, адже там нестача танкерів і перевалок. А дизель возять морем десятиліттями. Вже є сигнали про переорієнтацію на Європу великих танкерів з Індії та Китаю. Привабливі (високі) ціни будуть затягувати в Європу дедалі більші обсяги продукту з усього світу”, – переконаний експерт.

За його думкою, тільки-но нова конфігурація поставок сформується, ціни на ресурс впадуть. “Тим паче, що на відміну від природного газу, про подорожчання в рази наразі не йдеться”, – висловив переконання Куюн.

Утім, поки що, за даними експерта, нинішня ситуація призвела до збільшення цін і послуг з перевезення пального морем і сушею – за останні пару тижнів премії міжнародних трейдерів вже зросли на $70-80/т (до 3 грн/л). “Але навіть ті, хто готовий накинути і $100, не можуть отримати продукт, тому що його немає”, – зазначив директор консалтингової групи.

Водночас він закликав не критикувати союзників України за максимальну ціну на російську нафту в $60/бар, зазначивши, що питання не в ціні, а в тому, щоб не було дефіциту, який, зі свого боку, призведе до “космічної ціни”.

“Потрібно дочекатися, коли російське пальне повністю залишить Європу з 5 лютого (запровадження заборони на широкий спектр послуг, пов’язаних з перевезенням російської нафти – ЕР). Хоча дедалі більше трейдерів відмовляється від нього, воно є на ринку. Скажу більше, воно є і в Україні і теж гальмує повний перехід до ринку “без вас”, – підсумував експерт.

Як повідомлялося, 3 грудня країни групи G7 разом з Австралією приєдналися до ЄС і оголосили, що погодилися встановити стелю цін на нафту, експортовану з РФ морем, на рівні $60 за барель.