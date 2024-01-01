Турция уже крупнейший поставщик автогаза в Украину

В прошлом месяце импорт сжиженного газа в Украину составил 50,1 тыс. т, что на 8% больше, чем в январе, и на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.ua.

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В феврале Турция стала крупнейшим поставщиком газа в страну (58% топлива было отгружено с терминала Likitgaz Dagitim, остальные - с Aygaz).

Кто и сколько

"БРСМ-Нафта" сохраняет позиции крупнейшего импортера газа, увеличив в феврале свои поставки на 6%, до 8,6 тыс. т. Поставки компании преимущественно сосредоточены на юге, а именно на Турции (с Likitgaz Dagitim) и Румынии (с Interport Gaz). Кроме того, "БРСМ" возобновила отгрузки сернистого газа (262 мг/кг) из венгерского MOL Hungarian Oil & Gas, импортировав 311 т ресурса.

На втором и третьем местах – "Авантаж" и Centurion Group. Компании увеличили закупки на 30% и 84% соответственно, до 5,6 тыс. т и 4,6 тыс. т. Первая – на 36%, до 3,2 тыс. т, нарастила объемы автопартий, а именно из вышеупомянутых Pakar Jacek и Bialchem Group.

Тройку лидеров покинула компания "Вигазтрейд", сократив импорт газа с 6,1 тыс. т в январе до 2,2 тыс. т в феврале. В прошлом месяце компания не покупала газа в Венгрии, да и поставки из румынского Unicom сократились на 64%, до 2 тыс. т.