Туреччина вже найбільший постачальник автогазу в Україну

Минулого місяця імпорт скрапленого газу в Україну становив 50,1 тис. т, що на 8% більше, ніж у січні, й на 16% менше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.ua.

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У лютому Туреччина стала найбільшим постачальником газу в країну (58% пального було відвантажено з термінала Likitgaz Dagitim, решта — з Aygaz).

Хто і скільки

"БРСМ-Нафта" зберігає позиції найбільшого імпортера газу, збільшивши в лютому свої постачання на 6%, до 8,6 тис. т. Постачання компанії переважно зосереджені на півдні, а саме на Туреччині (з Likitgaz Dagitim) і Румунії (з Interport Gaz). Крім того, "БРСМ" поновила відвантаження сірчистого газу (262 мг/кг) з угорського MOL Hungarian Oil & Gas, імпортувавши 311 т ресурсу.

На другому і третьому місцях – "Авантаж" і Centurion Group. Компанії збільшили закупівлі на 30% і 84% відповідно, до 5,6 тис. т і 4,6 тис. т. Перша – на 36%, до 3,2 тис. т, наростила обсяги автопартій, а саме з вищезазначених Pakar Jacek і Bialchem Group.

Трійку лідерів залишила компанія "Вігазтрейд", скоротивши імпорт газу з 6,1 тис. т у січні до 2,2 тис. т у лютому. Минулого місяця компанія не купувала газу в Угорщині, та й постачання з румунського Unicom скоротилося на 64%, до 2 тис. т.