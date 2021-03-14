А вот внешность – не очень.

Помните седан Renault Symbol на базе Clio? Когда-то он продавался в Украине. Но когда бренд Dacia сменили в нашей стране на Renault, "Символы" канули в Лету. Вместо них начали ввозить Renault Logan. А вот в Турции Renault Symbol выпускался до сих пор, хотя на самом деле это был тот самый Logan.

Со сменой поколения Dacia/Renault Logan решили сменить и Symbol. Причем кардинально – полностью уничтожить как модель. Зато в Турции будет производиться и продаваться Renault Taliant. Но вот выглядеть он будет... как нынешний Renault Logan.

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Кроме внешности, никакой информации о локальном "Рено" нет. Турецкие журналисты надеются, что кроме бензинового 1,0-литрового мотора в моторной гамме будет и 1,5-литровый дизель. Однако это, как говорится, "не точно".

Также неизвестно, будут ли турецкие "Талианты" поставляться в другие страны, и Украину в частности.

Старт продаж в Турции намечен на середину этого года, цены еще не опубликованы.