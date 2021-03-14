А от зовнішність – не дуже.

Пам'ятаєте седан Renault Symbol на базі Clio? Колись він продавався в Україні. Але коли бренд Dacia змінили в нашій країні на Renault, "Символи" канули в Лету. Замість них почали ввозити Renault Logan. А от в Туреччині Renault Symbol випускався і досі, хоча насправді це був той самий Logan.

Зі зміною покоління Dacia/Renault Logan вирішили змінили і Symbol. Причому кардинально – повністю знищити як модель. Натомість в Туреччині буде вироблятись та продаватись Renault Taliant. Але он виглядатиме він… як нинішній Renault Logan.

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Окрім зовнішності, жодної інформації про локальний "Рено" немає. Турецькі журналісти сподіваються, що окрім бензинового 1,0-літрового мотору в моторній гамі буде і 1,5-літровий дизель. Однак це, як-то кажуть, "не точно".

Так само невідомо, чи будуть турецькі "Таліанти" поставлятись в інші країни, і Україну зокрема.

Старт продажів в Туреччині намічений на середину цього року, ціни ще не опубліковані.