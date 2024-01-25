Американский пищевой гигант с мировым именем Mars планирует вывести на дороги Европы к 2030 году три сотни "тяжелых" электрических фур, что может вырасти в крупнейший корпоративный е-парк на континенте.

Таким образом, знаменитые на весь мир батончики Twix и шоколадное драже M&M поедут к потребителю экологически чистым транспортом. Корпорация взяла бесповоротный курс на полную электрификацию своего транспортно-логистического сектора. Имея во владении более 50 глобальных брендов, она своими грузовыми перевозками очень положительно повлияет на уменьшение выбросов.

На прошлой неделе Mars дал в Германии старт совместному проекту сотрудничества со шведской компанией Einride. Маршруты в Великобританию и Нидерланды откроются позже, но в этом году точно.

Читайте также Грузовики будущего: один водитель управляет несколькими фурами одновременно

"Это создает прецедент для других участников в секторе грузовых перевозок, мы демонстрируем массовый потенциал электрификации в больших масштабах", — сказал генеральный директор и основатель Einride Роберт Фальк.

Пока компания начнет транспортировать корма для домашних животных с завода Pet Nutrition в Вердене, Германия, до своего логистического центра в Миндине с плечом доставки примерно 91 километр в одну сторону. Обе локации в начале и в конце маршрута оснащены зарядными станциями, поэтому грузовик может легко осуществить полную поездку туда и обратно с возможностью заряжаться с обеих сторон.

Версия электрического грузовика имеет три аккумуляторные батареи по 105 кВт-ч каждая, что составляет 315 кВт-ч. Это должно обеспечить запас хода на почти 300 километров со средней нагрузкой.

Einride предоставила Mars два Mercedes-Benz eActros 300 и две зарядные станции с четырьмя зарядными точками, которые управляются операционной системой Einride Saga. Фото: Mars

Далее разрабатывается маршрут от шоколадной фабрики в Фирсене до других объектов, а также маршруты в Великобритании и Нидерландах.

Со своей стороны, Mars инвестирует 1 миллиард долларов США в течение следующих трех лет, чтобы помочь достичь своей цели по нулевым выбросам к 2050 году. Цель серьезная – сократить вдвое выбросы углерода к 2030 году по всей цепочке создания стоимости. Производитель сладостей и других продуктов также инвестирует в установку "среднюю шестизначную сумму в евро", сообщает Electrive.

Читайте также Фура зависла на мосту: водителя спасли, а зеваки разбились

К первым двум eActros 300 вскоре присоединятся другие транспортные средства, хотя Mars не уточнил, будут ли это Daimler Trucks, поскольку Einride получает свои транспортные средства от нескольких производителей. Эти полностью электрические операции будут дополнены автономным пилотным проектом, реализованным в 2025 году.

Переходя на 300 электрических грузовиков, Mars говорит, что это уменьшит ежегодные выбросы на 20 000 тонн, что соответствует сокращению выбросов парниковых газов от Mars Logistik в Европе примерно на 10% в год.