Что там на самом деле произошло в дороге, не сообщается, но водитель долгое время даже не решался пошевелиться в зависшей над пропастью кабине магистрального тягача. К счастью, все закончилось хорошо.

Вероятно, причиной несчастного случая 23 декабря в округе Палм-Бич, штат Флорида, стали плохие погодные условия. Непредвиденные обстоятельства на дороге заставили водителя резко крутануть руль в сторону. Впрочем, не исключено, что водитель просто превысил скорость или "поймал гаву" и 18-колесная фура на скользкой дороге перескочила за бетонный парапет.

К счастью водителя, инерции движения хватило лишь на то, чтобы магистральный тягач капотной компоновки вылетел через бетонную преграду только передними колесами, зацепившись за нее задними. Кабина зависла над пропастью на "честном слове", удерживаясь за парапет не столько задними колесными парами, сколько из-за удержания равновесия полуприцепом. Он не расцепился и не позволял передней части тягача перевесить и свалиться вниз.

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Однако седельное сцепное устройство тягача с полуприцепом могло в любой момент не выдержать такой нагрузки: малейший перевес в массе даже в полкило со стороны кабины и смещение центра тяжести могли оборвать сцепку в седельном блоке. Тогда автомобиль полетел бы вниз.

Спасатели ближайшего пожарного депо Palm Beach County Fire Rescu (PBCFR) прибыли на место происшествия несколькими машинами, в том числе с автолестницей. Они сначала работали над тем, чтобы закрепить грузовик и предотвратить его дальнейшее падение. Для этого использовали канаты, тросы и цепи, чтобы обезопасить водителя и спасателей.

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Ход спасательной операции зафиксировала служба спасения. Фото: PBCFR

Когда машина была зафиксирована, двое пожарных в люльке пожарной лестницы поднялись до уровня кабины и открыли дверь. Они застраховали водителя в спасательную упряжку и только после этого с осторожностью переместили в люльку и опустили на уровень земли.

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"Он боялся двигаться. Он оцепенел, но рад был нас видеть. Но когда я его все-таки убедил выйти из кабины и перебраться к нам в трубку, он сдался. Он оторвался от руля и мы его переправили к нам", – сообщил капитан PBCFR Дуэйн Ходжес, который принимал непосредственное участие в спасательной операции.

На видео видно, как водитель поднял руки вверх и благодарит небо за спасение. Его сразу отвезли в больницу для наблюдения и впоследствии отпустили, чтобы тот провел Рождество с семьей.

На этом история не закончилась. В то время как этот инцидент имел хорошую концовку для водителя грузовика, двое других водителей, как сообщает PBCFR, разбились неподалеку от места происшествия, в движении снимая на мобильный телефон видео того инцидента.