Що там насправді сталося в дорозі, не повідомляється, але водій довгий час навіть не наважувався поворухнутися у завислій над прірвою кабіні магістрального тягача. На щастя, все закінчилося добре.

Вочевидь, причиною нещасного випадку 23 грудня в окрузі Палм-Біч, штат Флорида, стали погані погодні умови. Непередбачувані обставини на дорозі змусили водія різко крутнути кермо вбік. Втім, не виключено, що водій просто перевищив швидкість чи "зловив гаву" і 18-колісна фура на слизькій дорозі посунулася за бетонний парапет.

На щастя водія, інерції руху висталило лише на те, щоб магістральний тягач капотної компоновки перескочив через бетонну перепону лише передніми колесами, зачепившись за неї задніми. Кабіна зависла над прірвою на "чесному слові", утримуючись за парапет не стільки задніми колісними парами, скільки через утримання рівноваги напівпричепом. Він не розчепився і не дозволяв передній частині тягача переважити й звалитися вниз.

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Однак сідло зчеплення тягача з напівпричепом могло будь-якої миті не витримати такого навантаження: найменша перевага в масі навіть у півкіло зі сторони кабіни та зміщення центру тяжіння могли обірвати зчеплення у сідловому блоці. Тоді автомобіль полетів би вниз.

Рятувальники найближчого пожежного депо Palm Beach County Fire Rescu (PBCFR) прибули на місце пригоди кількома машинами, у тому числі з автодрабиною. Вони спочатку працювали над тим, щоб закріпити вантажівку та запобігти її подальшому падінню. Для цього використали використовували канати, троси та ланцюги, щоб убезпечити водія та рятувальників.

Хід рятувальної операції зафіксувала тамтешня служба порятунку. Фото: PBCFR

Коли кабіну було підкріплено, двоє пожежників у люльці пожежної драбини піднялися до рівня кабіни і відчинили двері. Вони зафіксували водія в рятувальній упряжі і тільки після цього з обережністю перемістили його в люльку та опустили на рівень землі.

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"Він боявся рухатися. Він заціпенів, але радий був нас бачити. Та коли я його все-таки переконав вийти з кабіни й перебратися до нас люльку, він здався, відірвався від керма й ми його переправили до нас", - повідомив капітан PBCFR Дуейн Ходжес, котрий брав безпосередню участь в рятувальній операції.

На відео видно, як водій підняв руки догори й дякує небо за порятунок. Його відразу відвезли до лікарні для спостереження і згодом відпустили, щоб той провів Різдво з родиною.

На цьому історія не закінчилася. У той час як цей інцидент мав гарну кінцівку для водія вантажівки, двоє інших водіїв, як повідомляє PBCFR, розбилися неподалік від місця події, в русі знімаючи на мобільний телефон відео того інциденту.