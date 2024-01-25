Американський харчовий гігант зі світовим іменем Mars планує вивести на дороги Європи до 2030 року три сотні "важких" електричних фур, що може вирости у найбільший корпоративний е-парк на континенті.

Таким чином, знамениті на весь світ батончики Twix і шоколадне драже M&M поїдуть до споживача екологічно чистим транспортом. Корпорація взяла безповоротний курс на повну електрифікацію свого транспортно-логістичного сектора. Маючи у володінні понад 50 глобальних брендів, Mars своїми вантажними перевезеннями дуже позитивно вплине на зменшення викидів.

На минулому тижні Mars дав у Німеччині старт спільному проєкту співпраці зі шведською компанією Einride. Маршрути до Великобританії та Нідерландів відкриються пізніше, але вже в цьому році.

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"Це створює прецедент для інших учасників у секторі вантажних перевезень, ми демонструємо масовий потенціал електрифікації у великих масштабах", — сказав генеральний директор і засновник Einride Роберт Фальк.

Поки компанія почне транспортувати корми для домашніх тварин із заводу Pet Nutrition у Вердені, Німеччина, до свого логістичного центру в Міндіні з плечем доставлення приблизно 91 кілометр в один бік. Обидві локації на початку та наприкінці маршруту оснащені зарядними станціями, тож вантажівка може легко здійснити повну поїздку туди й назад із можливістю заряджатися з обох боків, якщо буде потрібно.

Версія електричної вантажівки має три акумуляторні батареї по 105 кВт-год кожна, що становить 315 кВт-год. Це має забезпечити запас ходу на майже 300 кілометрів із середнім навантаженням.

Einride надала Mars два Mercedes-Benz eActros 300 і дві зарядні станції з чотирма зарядними точками, які керуються операційною системою Einride Saga. Фото: Mars

Далі розробляється маршрут від шоколадної фабрики у Фірсені до інших об’єктів, а також маршрути у Великобританії та Нідерландах.

Зі свого боку, Mars інвестує 1 мільярд доларів США протягом наступних трьох років, щоб допомогти досягти своєї мети щодо нульових викидів до 2050 року. Мета серйозна – скоротити вдвічі викиди вуглецю до 2030 року по всьому ланцюжку створення вартості. Виробник солодощів та інших продуктів також інвестує в установку "середню шестизначну суму в євро", повідомляє Electrive.

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До перших двох eActros 300 незабаром приєднаються інші транспортні засоби, хоча Mars не уточнив, чи будуть це Daimler Trucks, оскільки Einride отримує свої транспортні засоби від кількох виробників. Ці повністю електричні операції будуть доповнені автономним пілотним проєктом, реалізованим у 2025 році.

Переходячи на 300 електричних вантажівок, Mars каже, що це зменшить щорічні викиди на 20 000 тонн, що відповідає скороченню викидів парникових газів від Mars Logistik у Європі приблизно на 10% на рік.