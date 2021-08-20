Любитель скорости почти вдвое превысил разрешенный лимит.

Имея спортивный автомобиль, не обязательно новый, превысить скорость на трассе – дело нескольких секунд. Например, первое поколение Subaru Impreza WRX 2.0 GT Turbo 1997 ускоряется от 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды. И пожилой стритрейсер из Австралии разогнался быстрее.

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100 км/ч как раз были максимально разрешенной скоростью на сельской дороге близ города Алма, что в Южной Австралии. Полицейский патруль остановил Subaru, владелец которого ехал со скоростью 180 км/ч. В том, что мужчина за рулем спортивного автомобиля превысил скорость не было бы ничего удивительного, если бы не почтенный возраст дорожного разбойника – 80 лет.

В заявлении местной полиции упоминается количество серьезных аварий, которые привели к летальному исходу, и их рост в Южной Австралии. В этом году было зафиксировано 64 летальных случая, что на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.