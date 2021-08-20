Любитель швидкості майже вдвічі перевищив дозволений ліміт.

Маючи спортивний автомобіль, не обов’язково новий, перевищити швидкість на трасі – справа кількох секунд. Наприклад, перше покоління Subaru Impreza WRX 2.0 GT Turbo 1997 року прискорюється від 0 до 100 км/год за 6,4 секунди. Та літній стрітрейсер з Австралії розігнався значно швидше.

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100 км/год якраз були максимально дозволеною швидкістю на сільській дорозі поблизу міста Алма, що в Південній Австралії. Поліційний патруль зупинив Subaru, власник якого їхав зі швидкістю 180 км/год. У тому, що людина за кермом спортивного автомобіля перевищила швидкість не було б нічого дивного, якби не поважний вік дорожнього розбишаки – 80 років.

У порушника на 6 місяців вилучили водійське посвідчення та зобов’язали виплатити штраф у 1814 австралійських доларів, що конвертується у 34 443 гривні.

У заяві місцевої поліції згадується кількість серйозних аварій, що призвели до летальних випадків, та їх зростання у Південній Австралії. Цього року було зафіксовано 64 летальних випадки, що на 12 відсотків більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.