Два производителя роскошных автомобилей из Великобритании независимо друг от друга и не сговариваясь одновременно выпустили тематические "холодные" машины.

“Ледяной” спорткар Bentley Continental Ice GT создан, чтобы напомнить о рекордах скорости на льду, установленные Bentley в 2007 и 2011 годах. Особая модель предназначена исключительно для китайского рынка. А спецверсия Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes посвящена красоте замерзших озер Швейцарских Альп, Карпат, Сибири и Карелии.

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Bentley Continental Ice GT от подразделения Mulliner отличается от других Continental GT с двигателем V8 особым декором в виде горных вершин и ярко-голубой отделкой снаружи и внутри. Яркая ледяная лазурь сочетается черным лаком. Внешне спецверсию легко узнать по цветным колесам и голубому рисунку в нижней части кузова. Кроме того, исполнение Ice GT предполагает удаление всего хромированного декора из кузова спортивного купе и тонированную оптику. Технических изменений не предусмотрено. Bentley Continental Ice GT от Mulliner оснащен стандартным 4-литровым V8 мощностью 550 лошадиных сил.

Фото: Bentley Continental Ice GT by Mulliner / Bentley

Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes от подразделения персонализации Bespoke, выйдет тиражом из 14 машин. В отличие от Bentley Continental Ice GT, Все машины предназначены для продажи в Европе. Все внедорожники будут выполнены в “зимней” палитре и украшенные декоративными вставками, которые имитируют потрескавшуюся лед на озере. На выбор будут предложены два варианта оформления салона: белый Arctic White или синий Navy Blue с яркими бирюзовыми акцентами Turchese.

Специально для серии Frozen Lakes дизайнерами Bespoke было создано две новые краски кузова: белая с голубым отливом Blue Crystal over Arctic White и мерцающая темно-синяя Crystal over Midnight Sapphire. Верхний слой обоих содержит крошечные кристаллы, которые придают кузову ледяной блеск.

Вставки на передней панели и откидные столики Cullinan Frozen Lakes расписаны вручную. Полосы имитируют трещины во льду и нанесены красками разных оттенков, чтобы придать узору трехмерности. Создано пять различных композиций этого убранства и все их исполняет один художник. На роспись одной декоративной панели уходит до двух недель. Еще одна особенность Cullinan Frozen Lakes-подсветка потолка Starlight Headliner, выполненная в стиле Craked Ice – потрескавшегося льда. Технических изменений для Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes также не предусмотрено, а следовательно под капотом остается 600-сильный V12 объемом 6,75 литра и мощностью в 571 лошадиную силу.

Фото: Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes / Rolls-Royce