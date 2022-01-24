Два виробника розкішних автомобілів з Великобританії незалежно один від одного і не змовляючись одночасно випустили тематичні "холодні" машини.

“Крижаний” спорткар Bentley Continental Ice GT створений, щоб нагадати про рекорди швидкості на льоду, встановлені Bentley у 2007 та 2011 роках. Особлива модель призначена виключно для китайського ринку. А спецверсія Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes присвячена красі замерзлих озер Швейцарських Альп, Карпат, Сибіру та ​​Карелії.

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Bentley Continental Ice GT від підрозділу Mulliner відрізняється від інших Continental GT з двигуном V8 особливим декором у вигляді гірських вершин та яскраво-блакитним оздобленням зовні й усередині. Яскрава крижана блакить поєднується чорним лаком. Зовні спецверсію легко впізнати за кольоровими колесами та блакитному малюнку в нижній частині кузову. Крім того, виконання Ice GT передбачає видалення усього хромованого декору з кузову спортивного купе і тоновану оптику. Технічних змін не передбачено. Bentley Continental Ice GT від Mulliner оснащений стандартним 4-літровим V8 потужністю 550 кінських сил.

Фото: Bentley Continental Ice GT by Mulliner / Bentley

Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes від підрозділу персоналізації Bespoke, вийде тиражем з 14 машин. На відміну від Bentley Continental Ice GT, усі машини призначені для продажу в Європі. Усі позашляховики будуть виконані в “зимовій” палітрі та прикрашені декоративними вставками, які імітують потріскану кригу на озері. На вибір будуть запропоновані два варіанти оформлення салону: білий Arctic White або синій Navy Blue із яскравими бірюзовими акцентами Turchese.

Спеціально для серії Frozen Lakes дизайнерами Bespoke було створено дві нові фарби кузову: біла з блакитним відливом Blue Crystal over Arctic White і мерехтлива темно-синя Crystal over Midnight Sapphire. Верхній шар обох містить крихітні кристали, які надають кузову крижаного блиску.

Вставки на передній панелі та відкидні столики Cullinan Frozen Lakes розписані вручну. Смуги імітують тріщини у льоду та нанесені фарбами різних відтінків, щоб надати візерунку тривимірності. Створено п’ять різних композицій цього оздоблення і всі їх виконує один художник. На розпис однієї декоративної панелі йде до двох тижнів. Ще одна особливість Cullinan Frozen Lakes – підсвічування стелі Starlight Headliner, виконане в стилі Craked Ice – потрісканого льоду. Технічних змін для Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes також не передбачено, а отже під капотом залишається 600-сильний V12 об’ємом 6,75 літра та потужністю у 571 кінську силу.

Фото: Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes / Rolls-Royce