Варшавская фирма обещала привозить эксклюзивные автомобили из Западной Европы и реставрировать в Польше. Однако впоследствии исчезли как деньги, так и автомобили.

Porsche, Jaguar, Mercedes, Ford Mustang – одна из варшавских компаний предложила потенциальным клиентам возможность импортировать роскошные, исторические автомобили из Европы и отремонтировать их на польском СТО, сообщает сайт радио rmf24.

Президент компании взял большой аванс, а потом оказалось, что машин на самом деле не существует. Таким образом обмануто 50 человек, которые заплатили 17 миллионов злотых, то есть 160 миллионов гривен.

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Ценители ретро-авто, заинтересованы в приобретении такого автомобиля, заключали соответствующие договоры с главным фигурантом дела, президентом варшавской компании, и платили компании предоплату в размере от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро.

Однако на самом деле эти договоры не были реализованы, потому что у компании не было предложенных автомобилей. А в некоторых случаях главные обвиняемые присваивали автомобили, приобретенные клиентами на реставрацию. Таким образом фигуранты обманули полсотни потерпевших, среди которых как поляки, так и иностранцы.

По делу проходят шестеро обвиняемых. Кроме президента варшавской компании, к преступной деятельности также были привлечены оценщик имущества и диагност. Они засвидетельствовали ложь в документации относительно технического состояния транспортных средств, которые предлагались для продажи пострадавшим сторонам.

Обвинительный акт, состоящий из почти 200 страниц, был направлен в окружной суд в Тарнобжеге. За инкриминируемые преступления фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.