Варшавська фірма обіцяла привозити ексклюзивні автомобілі з Західної Європи та реставрувати у Польщі. Однак згодом щезли як гроші, так і автомобілі.

Porsche, Jaguar, Mercedes, Ford Mustang – одна з варшавських компаній запропонувала потенційним клієнтам можливість імпортувати розкішні, історичні автомобілі з Європи та відремонтувати їх на польському СТО, повідомляє сайт радіо rmf24.

Президент компанії взяв великий аванс, а потім виявилося, що машин насправді не існує. Таким чином ошукано 50 осіб, які заплатили 17 мільйонів злотих, тобто 160 мільйонів гривень.

Також цікаво Розкішний Cadillac Джо Байдена виставили на продаж

Поціновувачі ретро-авто, зацікавлені у придбанні такого автомобіля, укладали відповідні договори з головним фігурантом справи, президентом варшавської компанії, та сплачували компанії передоплату в розмірі від кількох тисяч до кількох десятків тисяч євро.

Однак насправді ці договори не були реалізовані, тому що у компанії не було запропонованих автомобілів. А в деяких випадках головні обвинувачені привласнювали автомобілі, придбані клієнтами на реставрацію. Таким чином фігуранти ошукали півсотні потерпілих, серед яких як поляки, так й іноземці.

У справі проходять шестеро обвинувачених. Окрім президента варшавської компанії, до злочинної діяльності також були залучені оцінювач майна та діагност. Вони засвідчили неправду в документації щодо технічного стану транспортних засобів, які пропонувалися для продажу постраждалим сторонам.

Обвинувальний акт, що складається з майже 200 сторінок, було направлено до окружного суду в Тарнобжезі. За інкриміновані злочини фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.