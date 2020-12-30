Первый будет гибридным, а остальные два – полностью электрическими.

Британский портал Car выведал подробности о планах итальянского производителя на сегмент кроссоверов – у Ferrari их будет три и первый появится в 2022 году.

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Слухи о внедорожном Ferrari ходят уже не один год, но лишь в 2020-м начали появляться подтверждения и дополнительные факты о FerrariSUV. Сейчас известно следующее:

Подтверждено название первого кроссовера – Purosangue и заводской индекс F175;

Срок запуска – в начале 2022 года;

Кроссовер будет использовать масштабируемое шасси Ferrari с переднемоторной компоновкой, но будет иметь общую центральную секцию со среднемоторными моделями;

Кроссовер будет четырехдверным и четырехместным;

Подвеска кроссовера будет иметь регулировку высоты;

Силовые агрегаты для кроссовера будут включать V12 мощностью 800 л.с., и гибрид на основе V8;

Вслед за Purosangue появятся еще два кроссовера с кодовыми обозначениями F244 и F245, релиз которых запланирован на 2024 и 2026 годы.

Фото: рендеры Ferrari Purosangue / Auto Express, Autocar, Drive Tribe, Car