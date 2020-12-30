Перший буде гібридним, а інші два – повністю електричними.

Британський портал Car вивідав подробиці про плани італійського виробника на сегмент кросоверів – у Ferrari їх буде три і перший з’явиться у 2022 році.

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Чутки про позашляховий Ferrari ходять вже не один рік, але лише у 2020-му почали з’являтись підтвердження та додаткові факти про FerrariSUV. Наразі відомо наступне:

Підтверджено назву першого кросовера – Purosangue та заводський індекс F175;

Термін запуску – на початку 2022 року;

Кросовер використовуватиме масштабоване шасі Ferrari з передньомоторним компонуванням, але матиме спільну центральну секцію з середньомоторними моделями;

Кросовер буде чотиридверним і чотиримісним;

Підвіска кросовера матиме регулювання висоти;

Силові агрегати для кросовера включатимуть V12 потужністю 800 к.с., та гібрид на основі V8;

Слідом за Purosangue з’являться ще два кросовери із кодовими позначеннями F244 і F245, реліз яких запланований на 2024 і 2026 роки.

Фото: рендери Ferrari Purosangue / Auto Express, Autocar, Drive Tribe, Car